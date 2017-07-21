Пятница, 21 Июля 2017 14:09

АрмИнфо.Факт того, что в зоне карабахского конфликта в настоящее время напряженная ситуация, совершенно не связан с последними президентскими выборами в Арцахе. Такое мнение на пресс-конференции выразил директор Института "Кавказ" Александр Искандарян.

По его словам, это лишь является продолжением начатой Баку политики по перманентной эскалации ситуации в зоне конфликта. По мнению Искандаряна, Азербайджан, понимая невозможность широкомасштабной войны, все время будет поддерживать напряженность в зоне конфликта и в ближайшей перспективе никакого решения по карабахскому вопросу не предвидится. <Подобным образом Азербайджан пытается оказать давление на армянское общество, но пока это ему не удается>,- заверил эксперт. Что касается возможности повторения апрельских событий, Искандарян заявил, что апрельская эскалация показала, что баланс сил равен. "Власти Азербайджана, которые готовились к данным военным действиям 22 года, так и не добились особого результата, они лишь зря потратили миллиарды долларов. И сейчас очевидно, что ожидать повторения апрельских событий в ближайшее время определенно не стоит, тем более, что баланс сил за последнее время изменился в пользу ВС Арцаха", - отметил эксперт.

Как заявил Искандарян, власти Арцаха понимают, что сейчас международное сообщество вряд ли решит карабахский вопрос. <На фоне других серьезных проблем в мире - сирийский кризис, украинская проблема карабахский вопрос сейчас не является приоритетным для международного сообщества. Поэтому Арцах, укрепляя президентскую власть, сейчас старается максимально стабилизировать ситуацию в стране и на границе. Как показывает практика, конфликты подобного рода зачастую длятся десятилетиями, и на данный момент, выхода из этого тупика нет",- подвел итоги Искандарян.