Пятница, 21 Июля 2017 13:22

АрмИнфо.Посольство США в Армении прокомментировало вопросы, связанные с предоставлением визы гражданам с продленными паспортами.

Как сообщает пресс-служба Посольства США в РА, диппредставительство предоставляет визы гражданам по продленным паспортам, если на момент получения визы паспорт действителен. В паспортах старого образца, где ставиться печать выезда, она должна быть действительна как минимум до момента возвращения из США. В паспортах же нового образца такая печать не ставится, поэтому виза ставится в случае наличия действительного паспорта.

Помимо этого, как сообщает пресс-служба посольства, при наличии действительной визы США любой обладатель паспорта с завершившимся сроком действия может отправиться в США по этой визе с новым действительным паспортом, если биометрические данные старого и нового паспортов совпадают.

Накануне на заседании Правительства РА замначальника Полиции Армении Вардан Егиазарян заявил, что отныне срок действия паспортов старого образца продлеваться не будет. "Во многих странах, в частности, США и ЕС, лицам с паспортами с продленным сроком действия либо не выдают визы, либо вовсе запрещают им въезд в страну, что создает определенные неудобства для указанных граждан Армении", - заявил он.