Пятница, 21 Июля 2017 13:19

АрмИнфо.Иран выступает за исключительно мирное урегулирование нагорно-карабахского конфликта. Об этом 21 июля в Ереване заявил иранский политолог Эхсан Хушманд.

<Тегеран также желает более широкой вовлеченности в урегулирование карабахского вопроса, что позволило бы в случае возникновения кризиса в короткие сроки предотвратить вооруженное столкновение и содействовать снижению напряженности в регионе>,- сказал эксперт.

В этом контексте он выразил убеждение в том, что регион не заинтересован в силовом решении карабахского конфликта. Хушманд считает, что региональные лидеры способны принять умные и взвешенные решения, позволяющие решить этот конфликт исключительно мирным путем.

<Иран также не желает, чтобы некоторые региональные государства, не имеющие отношения к конфликту, встревали в него>, - резюмировал эксперт.