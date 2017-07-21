Пятница, 21 Июля 2017 11:35

АрмИнфо. Гражданин РА Грачья Арутюнян, приговоренный в России к 6 годам и 9 месяцам лишения свободы за ДТП, в результате которого скончались 18 человек, накануне экстрадирован в Армению. Об этом АрмИнфо сообщили в пресс-службе Министерства юстиции Армении.

"Осужденный в России Грачья Арутюня 20.07.2017г экстрадирован в Армению в соответствии с европейской конвенцией 1983 года по передаче осужденных к лишению свободы для дальнейшего отбывания наказания", - говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что после экстрадиции, согласно пункту 10 указанной конвенции, приговор суда иностранного государства должен быть признан в уполномоченном суде РА, обвинение приведено в соответствие с Уголовным кодексом Армении, определенное наказание оставлено неизменным. Вид исправительного учреждения и место несения наказания определяет министерство юстиции Армении.

Напомним, Г.Арутюнян в июле 2013 года попал в крупное ДТП на территории <новой Москвы> на своем грузовике <КамАЗ>, в результате чего погибли 18 человек.