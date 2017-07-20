Четверг, 20 Июля 2017 15:57

АрмИнфо.Руководители Beeline и World Vision Armenia посетили лагерь «Зепюр» в Анкаване, где для детей организован учебный курс «Бесплатный интернет».

Цель курсов «Безопасный интернет» - привить 11-14-летним подросткам ряд навыков, связанных с интернетом, правилами его безопасного использования, а также научить их грамотно ориентироваться в интернете и избегать его негативных сторон. В курсе принимают участие около 20 детей из Талина.

«Сегодня интернет доступен детям, и правила его безопасного использования очень важны в наше время. С помощью этих курсов мы стараемся развить знания детей об интернете и правилах его использования, во избежание угроз в будущем», - сказал директор программ World Vision Armenia Жирайр Эдилян.

«Будучи ответственной ИТ-компанией, Beeline крайне заинтересован в том, чтобы наши услуги полноценно использовались только во благо клиентов. Безопасность в сети очень важна, особенно среди подростков, и мы со своей стороны делаем все возможное, чтобы вооружить их необходимыми знаниями. Мы уверены, что эти навыки перейдут к их семьям и друзьям, благодаря чему эффект от проекта значительно возрастет и поможет сделать жизнь многих людей еще лучше», - отметил Генеральный директор Beeline в Армении Андрей Пятахин.

Учебные курсы проходят в рамках программы «Безопасность детей в сети», старт которой был дан в марте 2017 года со стороны World Vision Armenia и Beeline. В рамках программы планируется организовать 30 курсов для 600 детей из Еревана, Талина и Капана. Цель программы – повысить уровень информированности детей и их родителей о правилах безопасного использования ресурсов интернета.