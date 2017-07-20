Четверг, 20 Июля 2017 14:11

АрмИнфо.Beeline объявляет о завершении переговоров с мэрией и другими заинтересованными

структурами касательно изменений условий оплаты за автопаврковку посредством короткого SMS- сообщения. Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе Beeline, компания со своей стороны стремилась сделать все, чтобы изменения условий оплаты не действовали в ущерб, и услуга осталась простой и удобной для клиентов.

Согласно источнику, c целью исключения платежной нагрузки для абонентов компания установила наиболее выгодный тариф в размере 2 драмов, который будет действовать с 1 августа. Таким образом, абоненты Beeline при оплате парковки автомобиля посредством SMS-сообщения впредь будут платить 102 или 502 драма.

Иначе говоря, к установленным уполномоченными органами 100 или 500 драмам за автопарковку на 1 час или более, операторами связи добавляются символические 2 драма за оплату парковки посредством SMS-сообщения.

Напомним, что ЗАО "АрменТел" (торговая марка Beeline) входит в группу компаний "ВымпелКом Лтд", которая является одним из крупнейших мировых интегрированных операторов связи, оперирующий в 14 странах, со штаб-квартирой в Амстердаме. В группу входят компании связи, предоставляющие услуги голосовой связи и передачи данных на основе широкого спектра технологий беспроводной и фиксированной связи, а также широкополосного доступа в Интернет более чем 200 миллионам абонентов в России, Италии, Украине, Казахстане, Узбекистане, Таджикистане, Армении, Грузии, Кыргызстане, Лаосе, Алжире, Бангладеш, Пакистане, Зимбабве. Компании группы "ВымпелКом Лтд." предоставляют услуги под брендами "Билайн", "Киевстар", "Wind", "Infostrada" "Mobilink", "Banglalink", "Telecel" и "Djezzy".