Среда, 19 Июля 2017 18:05

АрмИнфо. Армия обороны НКР была и всегда будет в Арцахе по простой причине, она должна защищать покой и мир собственной Родины. Об этом 19 июля в НС Армении заявил журналистам вице-спикер армянского парламента Эдуард Шармазанов, коснувшись сегодняшнего заявления главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу о необходимости вывода армянских войск из Арцаха.

По словам Шармазанова, государству, открыто содействующему террористической политике Азербайджана, нечего делать в урегулировании нагорно-карабахского конфликта. <Нелепо, когда оккупант говорит о мирном урегулировании конфликта. Вместо того, чтобы выступать с нелепыми заявлениями, лучше освободите Кипр от оккупации>, - сказал Шармазанов.

Отметим, что 19 июля в Баку по итогам трехсторонней встречи глав МИД Азербайджана, Туркменистана и Турции, турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу, в частности, заявил: <Урегулирование нагорно-карабахского конфликта возможно после восстановления территориальной целостности Азербайджана и вывода оккупационных войск Армении с захваченных ею территорий. Турция рядом с Азербайджаном>.