Среда, 19 Июля 2017 14:54

АрмИнфо. На международном конкурсе детского Евровидения 2017-го года Армению будет представлять молодой артист – Микаэл Геворкян ( Миша ), который в прошлом году получил второе место за участие в конкурсе «Детская Новая Волна 2016». Миша является участником группы «Голоса Арцаха», который овладел сердцами зрителей своей песней «Маленький Карабахец».



Кандидатура девятилетнего Миши была утверждена творческой группой Общественного телевидения Армении. Песня и клип, выпущенные на конкурс, выйдут только в начале осени.



В настоящее время Миша учится в младшей школе им.Грибоедова. Впервые на сцене он оказался в четырехлетнем возрасте, став участником мероприятия, посвященного 21-летию независимости Нагорно-Карабахской Республики. Уже в течение этого периода он познакомился со своим будущим продюсером Лирой Кочарян, которая основала «Голоса Арцаха» и стала его художественным руководителем. Музыкальные навыки девятилетнего Миши совершенствовались в ходе совместной работы с группой, где он набрался опыта, общаясь с профессиональными певцами, выступая на различных сценах и на мероприятиях в Бельгии, Швейцариия, Грузии, России и во Франции.

Во время церемонии награждения «Аврора» Миша выступил вместе с любимыми артистами, исполнив колыбельную «Приди мой соловей».



В этом году Детское Евровидение будет проводиться уже в пятнадцатый раз под лозунгом Shine Bright в Тбилиси 26-го ноября. Помимо Армении, уже известны одиннадцать стран, которые примят участие в конкурсе - Албания, Белоруссия, Ирландия, Италия, Македония, Мальта, Нидерланды, Украина, Россия, Сербия и, конечно, сама Грузия.



В музыкальном конкурсе «Детского Евровидения», Армения принимает участие с 2007-го года. Победа Владимира Арзуманяна в 2010 г. дала возможность Армении провести у себя конкурс 2011-го года.