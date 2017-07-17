Понедельник, 17 Июля 2017 18:28

АрмИнфо.4 апреля, 2017 года состоялась премьера документального фильма Татьяны Данильянц в Московском кинотеатре «Октябрь».



Уже 14 июля этот фильм был представлен на международном кинофестивале «Золотой абрикос». Фильм состоялся в ереванском кинотеатре «Москва», на котором присутствовали и сами герои – известные армянские музыканты - Дживан Гаспарян, лауреат премии «Грэмми» Арто Тунчбояджян, Ваан Геворгян (Форш), известный джазовый пианист Левон Малхасян (Малхас), тарист Микаэль Восканян и народная певица, композитор Лилит Пипоян.



Картина рассказывает о шести армянских музыкантах, имеющие различный поток историй, связанный с их творчеством и воспоминаниями о 90х, во времена блокады и «темноты». В фильме также исполняются мелодии авторов и идут их повествования о ереванской судьбе тогда и сейчас.

В ответ на вопрос одного из зрителей, заданный в ходе обсуждения фильма сразу после премьеры, режиссер заявила, что ее задачей не являлось снять фильм про Ереван, а хотелось рассказать немного об армянской культуре, которая является составляющей города и ее обитателей.