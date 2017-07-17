Понедельник, 17 Июля 2017 18:18

АрмИнфо.В Астане завершился семинар по повышению потенциала государственных служащих и представителей неправительственных организаций Афганистана, организованный Министерством иностранных дел Республики Казахстан при содействии Программы развития Организации Объединенных Наций в Казахстане и Японского агентства международного сотрудничества.

В семинаре приняли участие 24 представителя Афганистана, работающие в сфере государственного управления, медицины и образования. Им представлены основы накопленного в Казахстане опыта в этих областях.

Семинар организован в рамках официальной помощи развитию Афганистану, который направлен на укрепление экономической самостоятельности афганских женщин и является лишь первым этапом большого проекта. В начале 2018 года планируется проведение второго семинара на тему материнского и детского здравоохранения. Источником финансирования проекта являются средства фонда партнерства «ПРООН-Япония».