Понедельник, 17 Июля 2017 16:48

АрмИнфо."Сейчас Министерство экологии активно занимается претворением в жизнь новой программы правительства, которая направлена на решение основных, самых важных вопросов в области экологии, рассчитанная на 2017-2022 гг. ", - заявил на пресс-конференции, 17 июля, заместитель министра экологии Эрик Григорян.

По словам Григоряна, главными проблемами на сегодняшний являются решение задач, связанных с водными ресурсами, загрязнением воздуха, вопросами сохранения биоразнообразия и борьба с коррупцией. Он проинформировал, что что скоро стартует программа мониторинга состояния заброшенных рудников, зачастую причиняющих существенный вред окружающей среде. Помимо этого, в целях безопасности граждан будут проводиться экспертизы, а в случае необходимости и международные экспертизы влияния заброшенных рудников, а жителей этих территории будут заблаговременно предупреждать об опасностях. "Данная система поможет держать под контролем влияние заброшенных шахт и рудников на экологию окружающей среды", - отметил замминистра экологии.

Касаясь вопроса относительно попусков воды из озера Севан, Григорян заявил, что с экологической точки зрения это серьезная проблема, но ее следует рассматривать не отдельно, а комплексно. Тем более, не следует забывать о необходимости регулировки системы орошения в сельских общинах. "Все дело в том, что данный вопрос касается не только самого озера, но и рек,, которые впадают в Севан. Кроме того у нас есть вопросы связанные с водоснабжением не только в Армении, но и всего региона. Для того, чтобы решить данную проблему, для начала нужно решить вопрос, связанный с правильным использованием водных ресурсов в целом", - заявил Григорян. Он заявил, что слишком резкое повышение уровня воды в озере представляет опасность для определенных видов животный, а резкое понижение воды вредно для рыб, поэтому необходимо поддерживать баланс. Григорян также отметил, что в Армении пока фиксируются случаи незаконных вырубков лесов и нанесения вредя экосистемы. "Относительно вырубки лесов в Иджеване и нанесения вреда лесным масивам Дилижана уже возбуждено уголовное дело. Я призываю всех граждан Армении, в случае выявления нарушений, обязательно осведомлять министерство об этом по круглосуточно работающей горячей линии. Я уверяю всех граждан РА, что ни одно подобное нарушение не останется безнаказанным", - резюмировал замминистра экологии.

Напомним, что правительство Армении получило <добро> парламента на увеличение объема попуска воды из озера Севана до 270 млн. куб. м. Согласно экспертам, снижение уровня воды в Севане приведет к необратимым последствиям, а именно к усилению процесса заболачивания воды в озере.