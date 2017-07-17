Понедельник, 17 Июля 2017 16:46

АрмИнфо.При поддержке Beeline 14-16 июля на пляже <Вишап> возле общины Шоржа Гегаркуникской области культурно-общественная организация <Сивил Арт> провела международный фестиваль авторской песни <Парус надежды>. Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе компании, в этом году заявки на участие поступили не только из Еревана, но и из Араратского, Сюникского, Лорийского, Котайкского, Гегаркуникского и Вайоцдзорского регионов. Помимо армянских исполнителей в фестивале приняли участие также авторы песен из России, Украины и Грузии.

Согласно источнику, гендиректор Beeline в Армении Андрей Пятахин удостоился благодарственной грамоты за финансовую поддержку и оказанное содействие Международному фестивалю авторской песни <Парус надежды-2017>. <Молодежь - это наше будущее, и очень важно помогать талантливым молодым людям делать первые шаги в мире искусства. Компания Beeline с гордостью выполняет эту важную миссию. В то же время, мы осознаем, что не только новейшие технологии, но и искусство делают жизнь людей лучше. Рады, что этот фестиваль не только стал хорошей традицией и долгожданным событием, но и начал расширять границы, и сегодня, кроме известных и начинающих армянских исполнителей, к нам присоединились иностранные барды>, - заметил Андрей Пятахин.

Отметим, что цель ежегодного фестиваля <Парус надежды> - выявить новых авторов- исполнителей и содействовать их творческому продвижению.

Напомним, что ЗАО "АрменТел" (торговая марка Beeline) входит в группу компаний Veon, которая является одним из крупнейших мировых интегрированных операторов связи. В группу входят компании связи, предоставляющие услуги голосовой связи и передачи данных на основе широкого спектра технологий беспроводной и фиксированной связи, а также широкополосного доступа в Интернет более чем 200 миллионам абонентов в России, Италии, Украине, Казахстане, Узбекистане, Таджикистане, Армении, Грузии, Кыргызстане, Лаосе, Алжире, Бангладеше и Пакистане. Компании группы предоставляют услуги под брендами "Билайн", "Киевстар", "Wind", "Mobilink", "Banglalink" и "Djezzy".