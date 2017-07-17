Понедельник, 17 Июля 2017 16:39

АрмИнфо. Президент Армении Серж Саргсян в очередной раз заявил, что не определился с тем, чем будет заниматься после завершения срока полномочий президента.

<Я об этом неоднократно говорил. Еще достаточно много времени. Да насколько это важно. Полагаю, что это не столь существенно. В нашей стране произошел политический процесс. Мы теперь парламентское государство. У кого большинство в парламенте, тот и будет выставлять кандидатуру премьера. Конечно, от личностей многое зависит. Но у Армении больше нет власти, где политику определяет одна личность. Полагаю, что это достижение нашего народа. И положительные плоды мы уже видели после этих парламентских выборов, когда люди впервые не собрались на площади и не сказали, что будут делать революцию. Полагаю, что это самое важное>, - сказал Саргсян в интервью программе <Р-эволюция>.