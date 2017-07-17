Понедельник, 17 Июля 2017 16:37

АрмИнфо.Начиная с 2018 года Армения планирует увеличивать расходы на сферу обороны на 26-27 млрд. драмов ежегодно и составят 4% от ВВП. Об этом сообщил журналистам министр финансов Армении Вардан Арамян 16 июля в ходе обсуждений программы среднесрочных расходов РА на 2018-2020 гг.

Как пояснил министр, данное решение обусловлено необходимостью сохранения военного баланса. При этом, как отметил Арамян, запланированные на 2017 год расходы министерства обороны, включая капитальные, составляют около 226 млрд. драмов (3,71% от ВВП).

Ранее, 6 июля Правительство Армении утвердило программу среднесрочных расходов РА на 2018-2020 гг.. Согласно ПССР, Министерство финансов Армении прогнозирует рост ВВП в 2018 году на уровне 4,7%, в 2019 - 5,4%, в 2020 году рост ВВП достигнет 5,7%. Номинальный объем ВВП в 2018 году составит 5.785 млрд, в 2019 году 6.341млрд, а уже в 2020 г показатель достигнет 6.974 млрд. Рост ВВП в последующие 3 года, как пояснил Вардан Арамян, будет обеспечен за счет агрессивного увеличения показателя капитальные расходы к ВВП: в 2018 году они возрастут до 3,8% от ВВП, 2019 году показатель составит 4,8%, а уже в 2019 - 5,5%. Уровень дефицита бюджета постепенно будет снижен и в 2018 году снизится с 2,8% от ВВП до 2,7%, в 2019-м - до 2,4%,а в 2020 году - до 2,1%.