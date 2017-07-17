Понедельник, 17 Июля 2017 16:34

АрмИнфо. Президет GeoProMining поздравил коллективы с профессиональным праздником Горняка и Металлурга и с 10-летием совместной работы.

Дорогие Коллеги!

От имени группы GeoProMining и от себя лично имею честь поздравить Вас с профессиональным праздником горняка и металлурга и выразить признательность за Ваш весомый вклад во благо развития компании и Армении.

Отрадно, что, несмотря на внешние кризисные трудности, горнорудные компании Группы ГПМ стабильно работают, выполняют все бюджетные, социальные обязательства и самое главное реализуют долгосрочную стратегию развития.

Нам есть чем гордиться! С 2007 года мы прошли путь от остановленных предприятий без техники, оборудования, с огромными долгами до технологического и производственного лидерства в отрасли. Этот путь мы прошли вместе, Спасибо Вам!

Вы посвятили свою жизнь одной из самых уважаемых и древних профессий в мире. Археологические находки говорят, что человечество научилось обрабатывать металл еще в 5-6 тысячелетии до нашей эры. И до сегодняшних дней горное дело и металлургия были и остаются ведущими отраслями, на которых держится слава и промышленная мощь государств.

Ваша работа требует большого мастерства, уникальных компетенций, личной самоотдачи. Благодаря Вашей ответственности, преданности любимому делу сохраняются и приумножаются лучшие традиции металлургической промышленности. Желаем Вам крепкого здоровья, плодотворной работы, творческих, трудовых успехов и достижений, личного счастья!

Пусть в Вашей жизни будут стабильность и благополучие, в Ваших семьях тепло и уют! С Уважением,

Президент GeoProMining РОМАН ХУДОЛИЙ