Понедельник, 17 Июля 2017 16:33

АрмИнфо.Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин предложил во имя "прав" армянских водителей официально закрепить русский язык в Армении.

Вопрос необходимости признания на территории России национальных водительских прав поднял на встрече с российским коллегой председатель Национального собрания Армении Ара Баблоян.

Закон <О внесении изменений в Федеральный закон <О безопасности дорожного движения> и Кодекс РФ об административных правонарушениях> вступил в силу с 1 июня. Уже 14 июля Госдума приняла закон разрешающий гражданам Казахстана, Киргизии и Беларуси, а также другим странам, где русский язык закреплен как официальный, работать водителями на территории РФ на основании национальных водительских удостоверений. В результате работы в РФ из стран ЕАЭС лишились лишь водители-мигранты из Армении.

В ответ на реплику Баблояна о том, что принятый Госдумой закон фактически лишил граждан Армении возможности работать в России, Володин заявил: "Я могу сказать лишь одно, закрепите русский как официальный, и тогда норма закона будет охватывать автоматически и Армению. Когда мы обсуждали этот вопрос, то подчеркивали, что эта норма действует в отношении только тех стран, где это зафиксировано в Конституции, законодательстве".