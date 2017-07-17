Понедельник, 17 Июля 2017 14:34

АрмИнфо. ИА АрмИнфо награждено благодарственной грамотой <Надежный партнер> группы компаний GeoProMining и почетной медалью <За надежные партнерские отношения, эффективную работу и взаимовыгодное сотрудничество>.

ИА АрмИнфо вручили благодарственную грамоту и почетную медаль 14 июля в городе Арарат Араратской области Армении в ходе церемонии награждения сотрудников и традиционных партнеров Компании в связи с юбилейной 10-летней датой присутствия в Армении, а также профессионального праздника "Дня горняка и металлурга".

13-14 июля в городах Варденис, Арарат и Агарак (города присутствия Компании в Армении) прошли церемонии награждения сотрудников и традиционных партнеров Компании юбилейными медалями и благодарственными грамотами.

Лучшие сотрудники Компании были награждены премиями. В рамках социальной политики по поддержке местных общин Компания предоставила в подарок технику на нужды городов. В рамках детского фестиваля "Город моего детства" в этих городах была организована детская развлекательная программа, где приняли участие любимые герои мультфильмов, сказок; модераторы, клоуны и фокусники, которые развлекали детей играми и конкурсами. Состоялись концерты, в которых приняли участие конкурсанты местных школ. Авторы лучших работ получили подарки от компании. Мероприятия завершились праздничным концертом с участием звезд эстрады в городах Варденис, Арарат и Агарак.

GeoProMining, основанная в 2001 году, является международной частной компанией с диверсифицированной ресурсной базой золота и других металлов. В Армении Компании принадлежат Агаракский медно-молибденовый комбинат и компания GPM Gold, разрабатывающая Сотское золотоносное месторождение и эксплуатирующая Араратскую золотоизвлекательную фабрику.