Понедельник, 17 Июля 2017 14:21

АрмИнфо.Президент Армении Серж Саргсян не считает, что события, имевшие место 4 июля на линии соприкосновения войск (Азербайджан использовал мирное население в качестве живого щита, во время обстрела карабахских позиций -Ред.) - являются новым этапом в нагорно-карабахском конфликте, поскольку по его оценке, к сожалению, напряженность на линии соприкосновения установилась уже давно.

Армянский лидер констатировал, что периодически бывают локальные инциденты, которые благодаря сторонам так сказать, СМИ получают широкий общественный резонанс. <Обычно это происходит тогда, когда в результате инцидентов бывают человеческие жертвы. И события 4 июля обусловлены именно этим. А почему уже на протяжении долгого времени сохраняется напряженность на линии соприкосновения, полагаю, для многих очевидно и понятно. С того момента, когда азербайджанская сторона практически открыта отказалась от выполнения Мадридских принципов, ему не оставалось иного пути кроме как этот, так как если он отказываешься от выполнения этих принципов и на границах царит мир, то и международное сообщество и внутри Азербайджана сформируется мнение, что Баку смирился с существующим статус-кво. И, следовательно, нужна напряженность, инциденты, чтобы с одной стороны приводить собственному обществу факты, что они продолжают серьезно бороться за отвоевывание Нагорного Карабаха, с другой - напоминать международному сообществу, что они не смирились со сложившейся ситуацией>, - сказал Саргсян в интервью программе <Р- эволюция>.

Вместе с тем, армянский лидер отметил, что не разделяет мнение, что сопредседатели Минской группы ОБСЕ ставят знак равенства между сторонами. Он отметил, что как минимум три раза было указаноо, кто является инициатором нарушений режима прекращения огня. <Как иначе может поступить Минская группа ОБСЕ или международное сообщество. Каждый раз указывая на Азербайджан в качестве нарушителя, и будьте уверены, что инициатором нарушений является именно Азербайджан. Каждый раз, указывая на Азербайджан в качестве инициатора нарушений, означает поощрять армянскую строну на более жесткий ответ на данные действия или же предпринять более серьезные шаги. Откровенно говоря, я однажды в полуофициальной атмосфере провел долгий разговор с одним из сопредседателей МГ ОБСЕ и спросил, почему вы не указываете на строну нарушителя. На что он мне сказал: <Знаете, указывая строну, сложится впечатление, что мы встали на сторону одного из конфликтующих стран. Сложится впечатление, что мы проармянскую политику ведем. А наша цель продолжить переговорный процесс>. Альтернативы мирному процессу нет. Альтернатива мирному процессу -означает война. Что не желательно, в том числе и для нас, и в первую очередь для нас, так как нам дорога жизнь каждого нашего офицера, солдата>, - подчеркнул президент Армении.

Саргсян также заверил, что минские посредники четко знают сторону инициатором напряжения. При этом он добавил, что посредники не всемогущие. <Безусловно, если каждая из стран-сопредседателей МГ пожелает отдельно что-то навязать Азербайджану - конечно же сможет, если это задача номер один для его страны. Если это исходит из интересов собственной страны. Но, в любом случае, вы представляете, чтобы США, Россия и Франция попытались какой-то стране навязать свою волю. Есть еще одно обстоятельство - не всегда то, что навязываешь - эффективно. Посмотрите сколько очагов конфликта по всему миру, как распространяется терроризм. Сильные мира сего пытаются бороться с этим, но не всегда это получается успешно и в короткие сроки. Поэтому здесь вполне понятна позиция посредников, которые пытаются уговорить, а не жестко навязать. В третьих - здесь проблема не в том, чтобы посредники узнали кто нарушил и заявили об этом. Когда мы говорим о внедрении механизмов, речь не идет только о том, чтобы определить строну нарушителя, но и провести расследование, какой солдат и офицер нарушили режим прекращения огня и с какой стороны>, - сказал президент Армении. По словам Саргсяна, армянская сторона требует установления этих механизмов, а азербайджанская сторона по понятным причинам не идет на этот шаг, что демонстрирует очевидность того, что именно они являются инициаторами напряженности на линии соприкосновения.

Армянский лидер добавил, что у азербайджанской стороны свое объяснение причин отказа от внедрения механизмов, которое в частности, заключается в том, что <мол, если армянская сторона не идет на уступки и если будут созданы механизмы, то они будут способствовать укоренению статус-кво>. По его словам, такова позиция Азербайджана, поэтому процесс застопорился.

В тоже время Саргсян считает, что единственной гарантией не распространения процессов даже при наличии политического решения является - боеспособность собственной армии. Глава Армении убежден, что любое политическая договоренность будет подтверждена в различных международных структурах, в том числе и в Совбезе ООН, где есть множество механизмов, в том числе и навязывания. <Если будет политическое решение, то собственное ВС плюс политическое решение могут принести мир в регион>, - резюмировал Саргсян.

Отметим, что 4 июля ВС Азербайджана в течение всего дня перманентно обстреливали карабахские позиции из 60 и 82 мм минометов, кроме того они применили ракетные комплексы турецкого производства TR-107. ВС НКР предприняли ответные действия, в результате чего погибли два азербайджанских мирных жителя, еще один получил ранения. Это обусловлено тем, что огневая точка противника располагалась в непосредственной близи от населенного пункта. Сопредседатели МГ ОБСЕ выступили с заявлением, в котором призвали стороны прекратить боевые действия и вернуться за стол переговоров.