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 Понедельник, 17 Июля 2017 14:18

Марианна Мкртчян

Сопредседатели МРГ посетили Нагорный Карабах

Сопредседатели МРГ посетили Нагорный Карабах

АрмИнфо.Сопредседатели Международной рабочей группы по поиску без вести пропавших в зоне карабахского конфликта и освобождению заложников и пленных Светлана Ганнушкина, Паата Закареишвили, Бернхард Клазен 17 -18 июля находятся в Степанакерте.

Согласно сообщению, поступившему в АрмИнфо, цель визита - восстановление контактов в Нагорном Карабахе с целью продолжения миротворческой деятельности.

Международная рабочая группа побывала в Баку с визитом в январе 2017 года, встретилась с представителями гражданского общества и властями Азербайджана.  15 июля члены ГосКомиссии Армении приняли представителя МРГ.  Эти встречи были плодотворными и обнадеживающими.

Напомним, что представители Международной рабочей группы начали свою миротворческую деятельность еще в начале 90ых годов.

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