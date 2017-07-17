Понедельник, 17 Июля 2017 14:18

АрмИнфо.Сопредседатели Международной рабочей группы по поиску без вести пропавших в зоне карабахского конфликта и освобождению заложников и пленных Светлана Ганнушкина, Паата Закареишвили, Бернхард Клазен 17 -18 июля находятся в Степанакерте.

Согласно сообщению, поступившему в АрмИнфо, цель визита - восстановление контактов в Нагорном Карабахе с целью продолжения миротворческой деятельности.

Международная рабочая группа побывала в Баку с визитом в январе 2017 года, встретилась с представителями гражданского общества и властями Азербайджана. 15 июля члены ГосКомиссии Армении приняли представителя МРГ. Эти встречи были плодотворными и обнадеживающими.

Напомним, что представители Международной рабочей группы начали свою миротворческую деятельность еще в начале 90ых годов.