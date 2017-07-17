Понедельник, 17 Июля 2017 14:17

АрмИнфо.Армения никогда не отказывалась от встреч на высоком уровне по нагорно-карабахскому урегулированию. Об этом в интервью программе <Р-эволюция> заявил президент Армении Серж Саргсян, отвечая на вопрос, были ли у армянской стороны какие-то ожидания от прошедшей встречи на уровне глав МИД Армении и Азербайджана в Брюсселе, и возможна ли встреча на уровне глав государств.

Армянский лидер отметил, что предварительная договоренность была достигнута в ходе июньского визита посредников в регион. <Они спросили о нашей позиции касательно встречи на высшем уровне. Мы сказали следующее: <У нас нет особых ожиданий от подобных встреч, так как они должны готовиться. А предварительная подготовка предполагает позицию по конкретным предложениям, чего нет>. Но, тем не менее, мы не против встреч и готовы в них участвовать. Ожидания от подобных встреч невелики. Такая встреча может состояться осенью>, - отметил Саргсян.

В Брюсселе поздно вечером 11 июля состоялась, инициированная сопредседателями Минской группы ОБСЕ, встреча глав МИД Армении и Азербайджана. На встрече продолжились обсуждения о создании соответствующих условий для продвижения переговорного процесса по карабахскому урегулированию. Налбандян особо подчеркнул необходимость стабилизации ситуации на линии соприкосновения войск, выполнения венских и петербургских договоренностей. Посредники попросили министров передать президентам предложение организовать в этом году саммит на высшем уровне. Была достигнута договоренность провести следующую встречу глав МИД в сентябре на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.