Пятница, 14 Июля 2017 17:15

АрмИнфо.Презентованы официальный журнал и видеоролик предстоящих V Азиатских игр в закрытых помещениях и по боевым искусствам <Ашхабад-2017>, которые пройдут в столице Туркменистана с 17 по 27 сентября.

<Ашхабад-2017> - V Азиатские игры в закрытых помещениях и по боевым искусствам, которые состоятся 17-27 сентября 2017 года. Решение об этом было принято в 2010 году Олимпийским советом Азии. На протяжении 12 дней в 15 сооружениях пройдут соревнования по 21 виду спорта: шахматы, футзал, теннис, тайский бокс, самбо, кураш, джиу-джитсу, боулинг, велоспорт (трек), плавание, баскетбол 3х3, тяжёлая атлетика, лёгкая атлетика, тхэквондо, спортивные танцы, кик-боксинг, борьба на поясах, бильярд, конкур, туркменская национальная борьба гореш.

Мероприятие организовывают и проведут Исполнительный комитет по подготовке к V Азиатским играм совместно с Олимпийским советом Азии.

Ознакомиться с журналом и видеороликом можно перейдя по следующим ссылкам: https://youtu.be/JZTYGpZSKQs

полная версия журнала