Пятница, 14 Июля 2017 17:02

АрмИнфо. ACBA-Credit Agricole Bank подключился к электронной системе приема платежей Easy Pаy, через терминалы которой теперь уже клиенты банка смогут оплачивать услуги.

Как пояснили АрмИнфо в пресс-службе Банка, через терминалы Easy Pay можно начислить средства на карточный или текущий счета, пополнить

депозитный счет, погасить задолженность по кредиту. Для клиентов ACBA-Credit Agricole комиссия, взимаемая при проведении операций через терминалы Easy Pay, установлена в 200 драмов.

Отметим, что EasyPay - это одна из компаний-пионеров в области платежей и цифровых технологий. За 10 лет деятельности наработан огромный опыт в этой области. Логическое вознаграждение - призовые места в трех номинациях в конкурсе PaySpace Magazine Awards 2016: третье место - в номинации <Лучший сервис онлайн-платежей>, второе - <Лучший сервис по переводу денег с карты на карту>, первое место - в номинации <Лучший провайдер платежных терминалов>. В Армении EasyPay функционирует с апреля 2014 года, с получением лицензии от ЦБ РА в ноябре того же года, и сертификации по ISO 27001 стандарту в 2016 году. На сегодня уже установлено в Армении около 800 терминалов EasyPay (в госучреждениях, филиалах финорганизаций, центрах продаж операторов мобильной связи и интернет-провайдеров). В 2017 году EasyPay планирует внедрение новой услуги - электронный кошелек.

Напомним, что ЗАО "ACBA-Credit Agricole Bank" функционирует в Армении с 1995 года. С сентября 2006 года мажоритарным акционером банка выступает крупнейшая европейская банковская группа Credit Agricole

S.A. с долей участия в капитале в 15,56%, после которой по величине участия следует акционерное общество SJSC "Sacam International" (член группы Credit Agricole S.A) - 12,44%, наряду с которыми в капитале присутствуют 10 региональных Союзов крестьянской взаимопомощи (СКВ). По охвату филиальной сети банк входит в TOP- 5, а по числу региональных филиалов удерживается 3-я позиция. По основным балансовым показателям ACBA-Credit Agricole Bank удерживает позиции в TOP-5.