Пятница, 14 Июля 2017 16:59

АрмИнфо. Несмотря на несовместимость российских комплексов С-400 с вооружениями НАТО, Турция сможет размещать их в регионах, в которых действуют ограничения, установленные руководством НАТО. В частности, на границе с Арменией, Грецией и на побережье Эгейского моря, - сообщает Bloomberg со ссылкой на анонимный источник в Турции.

Согласно информации высокопоставленного турецкого чиновника, Анкара готова заплатить за поставку российских ЗРК С-400 $2,5 млрд. 2 батареи комплексов будут поставлены в Турцию в 2018-м году. Столько же комплексов планируется построить позднее в самой Турции.

"Рособоронэкспорт" от комментариев воздержался.

Турция была готова приобрести российские ЗРК С-300 еще в прошлом году, однако сделка не состоялась из-за позиции НАТО. Анкара также была вынуждена отказаться от планов закупить подобные системы у Китая под давлением Вашингтона.

Российская зенитная ракетная система большой и средней дальности, зенитный ракетный комплекс "Триумф" С-400, по кодификации МО США и НАТО - SA-21 Growler, предназначена для уничтожения всех современных и перспективных средств воздушно- космического нападения.