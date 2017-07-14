Пятница, 14 Июля 2017 13:56

АрмИнфо.Иранская сторона обеспокоена загрязнением реки Аракс в результате работы Агаракского медно- молибденового комбината. Об этом было заявлено в ходе встречи первого заместителя министра охраны природы Армении Эрика Григоряна и замминистра энергетики Ирана Алиреза Даеми 14 июля в Ереване.

Как сообщает пресс-служба Минохраны природы Армении, собеседники обсудили вопросы краткосрочного и долгосрочного сотрудничества в сфере экологии. Иранская сторона, в частности, затронула вопросы касательно загрязнения вод реки Аракс в результате работы Агаракского медно-молибденого завода, и сроков по внедрению закрытой системы забора сточных вод.

В связи с этим замминистра охраны природы Армении подчеркнул, что управление водными ресурсами не может быть ограничено одним источником загрязнения. "Водные ресурсы Армении в основном вливаются в реку Аракс, а соседние с РА страны данный ресурс используют в целях орошения и не только, что довольно примечательно на фоне общей нехватки пресной воды", - заметил он. Вместе с тем, ссылаясь на данные по мониторингу качества воды, Григорян подчеркнул важность проведения аналогичных работ специалистами рабочей группы на участке

- не граничайшей с Арменией, для выяснения объемов водозабора и уровня загрязненности воды.

Напомним, что в марте 2012 года Иран и Армения приняли решение создать совместную рабочую группу для исследования уровня загрязненности реки Аракс. Решение было принято в ходе встречи начальника отдела по охране окружающей среды Ирана Мохаммада Джавада Мохамадизадеха и министра охраны природы Армении Арама Арутюняна в Тегеране. Стороны договорились о создании рабочей группы, чтобы выявить и предотвратить источники загрязнения на обоих берегах реки Аракс. Обе стороны подписали соглашение по вопросам экологии.

В 2014 году, на состоявшейся в Тегеране встрече министр охраны природы Арам Арутюнян подчеркнул, что с целью предотвращения сброса в реку грязных стоков в Зангезурском медно-молибденовом комбинате были проведены работы по модернизации и осуществлены соответствующие инвестиции. "В рамках визита мы провели эффективные переговоры с иранской стороной. В настоящее время действует совместная рабочая группа, которая ежемесячно проводит анализ воды и докладывает о проведенных работах",- добавил министр. Министр энергетики Ирана Хамид Читчиан, в свою очередь сообщил, что достигнута договоренность, согласно которой армянская сторона разместит оборудование для очистки всех производственных стоков медно- молибденовом комбината, чтобы избежать их попадания в реку Аракс.