Пятница, 14 Июля 2017 12:05

АрмИнфо.

Генеральный секретарь ОДКБ Юрий Хачатуров в ходе выступления на заседании Комитета по делам СНГ, Евразийской интеграции и связям с соотечественниками Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации представил приоритеты деятельности Организации Договора о коллективной безопасности на современном этапе и подготовке заседания Парламентской Ассамблеи структуры. Об этом сообщает пресс-служба ОДКБ.

Генеральный секретарь заявил, что в ОДКБ за 15 лет её существования и 25 лет действия Договора о коллективной безопасности созданы действенные механизмы обеспечения безопасности, независимости, суверенитета и территориальной целостности государств - членов.

Хачатуров отметил, что необходимо поднять ряд вопросов, решение которых с помощью парламентариев способствовало бы повышению эффективности коллективных усилий по обеспечения международного мира и безопасности. <В частности, без активного участия национальных парламентов сложно решить вопросы в гармонизации законодательств государств - членов, обеспечивающих правовые рамки их функционирования в формате ОДКБ, - сказал Генеральный секретарь ОДКБ.

По его мнению, одной из важных задач является формирование позитивного международного имиджа ОДКБ на международной арене. <Её решению должна способствовать активная работа парламентариев со своими зарубежными коллегами из международных организаций и третьих стран, их активная деятельность в отечественных и зарубежных СМИ, направленная на популяризацию политики ОДКБ во всем спектре решаемых задач>, - подчеркнул Хачатуров.

Генеральный секретарь ОДКБ дал оценку складывающейся военно-политической обстановке в зоне ответственности ОДКБ и актуальным проблем международной и региональной безопасности. Он отметил, что, к сожалению, в международной политике упорно насаждается <право сильного>. <В политике отдельных стран Запада сегодня преобладает стремление любой ценой сохранить свое доминирующее положение в мире. На устранение конкурентов направлена вся мощь их пропаганды. При этом виновники политических катаклизмов преподносятся в качестве жертв; режимы, исповедующие воинствующий национализм, религиозный экстремизм и прочие не совместимые с человеческой моралью ценности, героизируются и всесторонне поддерживаются по принципу: <Хотя он и негодяй, но он наш негодяй>, - акцентировал проблему Хачатуров.

В заключении он сказал, что встречи Генерального секретаря ОДКБ и других должностных лиц Организации с представителями национальных парламентов стали хорошей традицией, в ходе которых обсуждаются актуальные проблемы международной безопасности, обозначаются пути их возможного решения. <Для меня это был первый рабочий контакт с вами. Имею твердое намерение продолжить эту практику и рассчитываю на Вашу поддержку>, - подытожил Генеральный секретарь ОДКБ Юрий Хачатуров.