Пятница, 14 Июля 2017 12:03

АрмИнфо.Госдума России сегодня рассмотрит законопроект о ратификации соглашения с Арменией об объединенной группировке войск, подписанного в Москве 30 ноября 2016 года.

Накануне, с таким предложением выступил Комитет Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, который рекомендовал ратифицировать соглашение между РФ и Республикой Армения об объединенной группировке войск (сил).

Соглашение и приложение к нему определяют предназначение, порядок формирования, развертывания и применения объединенной группировки войск РФ и Армении. Отмечается, что объединенная группировка предназначена для обеспечения военной безопасности в Кавказском регионе коллективной безопасности.

<Объединенную группировку составляют органы управления и войска (силы) вооруженных сил сторон, а также другие войска, воинские формирования и органы сторон, развернутые в регионе в период непосредственной угрозы агрессии или в военное время для отражения возможной агрессии и спланированные к применению под единым командованием, по единому замыслу и плану>, - говорится в пояснительной записке. Уполномоченными органами по реализации соглашения являются Министерства обороны РФ и Армении, они определяют состав объединенной группировки на основе анализа военно-политической обстановки и с учетом направления потенциальных угроз.

Устанавливается, что планирование применения объединенной группировки ведется в мирное время на основании совместной директивы генеральных штабов вооруженных сил сторон. <План ее применения разрабатывается командованием и оперативной группой, выделяемой из состава российской военной базы, дислоцированной на территории Республики Армения. К основным задачам объединенной группировки относятся своевременное вскрытие непосредственной подготовки вооруженного нападения (агрессии) против РФ и Армении и его отражение; прикрытие сухопутной части государственной границы обеих государств в установленных границах ответственности; участие в защите государственной границы РФ и Армении в воздушно-космическом пространстве, а также участие в противовоздушной обороне войск и критически важных объектов обеих стран, расположенных в регионе и утверждается начальниками генеральных штабов вооруженных сил сторон>, - говорится в пояснительной записке.