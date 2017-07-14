Пятница, 14 Июля 2017 12:01

АрмИнфо.Президент Азербайджана Ильхам Алиев возлагает большие надежды на Францию как сопредседателя Минской группы ОБСЕ в вопросе урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе.

Как сообщают азербайджанские СМИ, об этом говорится в поздравительном письме Алиева президенту Франции Эммануэлю Макрону в связи с национальным праздником страны. <Мы возлагаем большие надежды на Францию как сопредседателя МГ ОБСЕ в вопросе урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе в соответствии с международными правовыми нормами, на основе восстановления территориальной целостности Азербайджана, прекращения армянской оккупации азербайджанских земель, возвращения более миллиона соотечественников к своим родным очагам>,- говорится в послании Алиева.