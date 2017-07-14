Пятница, 14 Июля 2017 10:50

АрмИнфо. В следственном управлении Службы национальной безопасности Республики Армения завершено предварительное следствие в отношении 7 обвиняемых в рамках расследуемого уголовного дела по фактам легализации полученного преступным путем имущества (отмывания денег), а также незаконного приобретения, хранения и перевозки боеприпасов. Об этом сообщает пресс-центр СНБ РА.

Согласно источнику, следствием установлено, что в июле 2016 года гражданин Самвел Бабаян достоверно узнал, что у проживающих в РФ знакомых есть большая партия выведенных из денежно-наличного обращения и залитых специальной краской банкнот евро. Он предпринял меры по их приобретению, искажению посредством химической очистки и обработки их преступного происхождения и введению в дальнейшем в обращение на территории Армении. В этих операциях Бабаяну помогали житель Еревана Карен Кочарян, Андраник Кочарян, житель села Бужакан, обладающий знаниями по химии Жора Закарян. В августе-сентябре 2016 года Самвел Бабаян в качестве первой партии приобрел 100 купюр номиналом в 50 евро, заплатив за них 2900 долларов. Затем Карен Кочарян организовал перевозку данных банкнот из РФ в Армению на автобусе при помощи жителя Еревана Давида Арутюняна. Однако 20 сентября 2016 года банкноты были обнаружены и изъяты сотрудниками СНБ в Ереване.

Как отмечается, в рамках расследования другого уголовного дела стало известно, что Самвел Бабаян, планируя приобрести ПЗРК <Игла>, летом2016 года пообещал жителю Вагаршапата Санасару Габриеляну 50 тыс долларов за его незаконное приобретение, перевозку и хранение .Габриелян незаконно приобрел комплекс посредством жителей Вагаршапата Армена Погосяна и Грачья Маиляна, которые поехали в Грузию и договорились о приобретении комплекса за 38 тыс. долларов посредством проживающего там жителя села Вагаршапат РА. После доставки в Армению Погосян и Габриелян сфотографировали его, чтобы показать Бабаяну. Самвел Бабаян пообещал заплатить 50 тыс. долларов. 22 марта 2017 года Маилян добровольно представил оружие СНБ. В тот же день после задержания Габриеляна Самвел Бабаян пытался уничтожить фотографии оружия и устранить все следы, однако тоже был задержан. Для осуществления всестороннего, полного и объективного следствия вышеуказанные уголовные дела были объединены в одно производство. Самвелу Бабаяну предъявлено обвинение по ч.1 ст. 190 и ч.2 ст. 38-235 УК РА. Снято обвинение в контрабанде оружия. Уголовное дело с обвинительным заключением направлено осуществляющему надзор прокурору. Напомним, суд общей юрисдикции ереванских административных районов Кентрон и Норк- Мараш удовлетворил ходатайство об избрании в отношении бывшего командующего Армией обороны Арцаха Самвела Бабаяна меры пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца в рамках уголовного дела о контрабандном ввозе в республику ПЗРК <Игла>. Бывшему командующему Армией обороны Арцаха Самвелу Бабаяну тогда было предъявлено обвинение по признакам ч.2 ст. 235 и ч.2 ст.235.1 Уголовного кодекса РА.

Пресс-служба Генпрокуратуры Армении 25 марта сообщила, что бывший командующий Армией обороны Арцаха (НКР) Самвел Бабаян, хотя и непризнает обвинений, выдвинутых ему по делу о контрабандном ввозе в Армению ПЗРК <Игла>, в ходе допроса в статусе подозреваемого, вместе с другими проходящими по данному делу подозреваемыми, признал свою причастность к незаконному обороту боеприпасов и сообщил сведения касательно произошедшего