Четверг, 13 Июля 2017 16:41

Один из крупнейших инвесторов в Армении, российская группа горнодобывающих компаний GeoProMining справляет свой 10 летний юбилей работы в нашей стране. В 2007 году компания приобрела первый крупный актив в Армении, компанию GPM GOLD, разрабатывающую Сотское золотоносное месторождение и управляющую Араратской золотоизвлекательной фабрикой, а чуть позже - Агаракский медно-молибденовый комбинат (АММК). В связи с этой датой гендиректор – обозреватель АрмИнфо Эммануил Мкртчян побеседовал с президентом группы Романом Худолий

Роман Николаевич, подведите итоги этих 10 лет работы в нашей стране. Насколько эффективно компании удалось сработать, с учетом того, что вскоре после приобретения активов грянул мировой финансово-экономический кризис? За счет чего вам удалось не только его пережить, но и практически выйти на уровень рентабельности производства?

Тогда в 2007 году приобретенные нами в Армении активы были в совершенно ужасном состоянии, техника, оборудование практически полностью были амортизированы, организация и культура производства, мягко говоря, желали лучшего. Эффективность производства была очень низкой, наши предшественники накопили огромную задолженность и не только по выплатам в бюджет, поставщикам, другим контрагентам, но и по зарплатам сотрудников. Задолженность по заработной плате составляла 9 месяцев, а работники находились в вынужденных отпусках. Но и это еще не все, бывшие собственники компании выработали на Сотском месторождении все оксидные руды, оставив только упорные сульфидные, для обогащения которых необходимо было строить новый завод, так как старая существующая в Арарате технология не была для этого предназначена.

Поэтому после приобретения актива нами была поставлена очень серьезная задача разработки проекта и строительства завода по переработке сульфидных упорных руд. Совместно с инжиниринговыми компаниями «Корс Ресурс» и «Экстрата текнолоджи» мы прошли большой путь по проектированию, строительству, внедрению самой современной на сегодняшний день технологии переработки сульфидных руд - «Альбион». К запуску завода надо было подготовить рудник. Мы провели глобальную модернизацию, купив у японской компании «Комацо» 22 единицы техники - самосвалы, экскаваторы, погрузчики…

На Агаракском медно-молибденовом комбинате была, практически, та же ситуация. В общей сложности на наши активы в Армении, с учетом их приобретения и технологической модернизации, мы потратили за этот период порядка 500 млн долларов США. Считаю, несмотря на кризисные риски, непростые технологические и управленческие решения, мы прошли этот путь очень достойно.

Каковы среднесрочные планы компании по стратегическому развитию двух своих армянских активов?

Мы, конечно, не собираемся на этом останавливаться, хотя могу сказать, что инвестиционный возврат только–только начался, буквально последний год. Коэффициент возврата инвестиций (ROI) пока минимальный с точки зрения объема вложенных средств, но, тем не менее, процесс пошел. Ведь, когда инвестор решает входить в тот или иной актив он прежде всего думает о том, в течение какого периода он сумеет вернуть инвестиции и на какую прибыль может рассчитывать. После приобретения сотского актива в 2008 году ГПМ Голд добыл и переработал в товарную продукцию всего 136 кг золота. В текущем году мы произведем около 4 тонн. Разница, как видите, колоссальная, такой скачок нам удалось сделать. Сегодня на Араратской фабрике мы перерабатываем порядка 1.3 млн тонн руды, в среднесрочной перспективе намерены довести объемы до 1.5 – 1.7 млн тонн и ставим цель выйти на производство золота до 5-6 тонн в год. Для этого потребуются дополнительные инвестиции, которые мы сейчас за счет собственных и привлеченных средств осуществляем.

Аналогично и по Агараку. Мы отлично понимаем, что с таким низким содержанием рудной базы на медных месторождениях, в условиях низких мировых цен, вывести производство на приемлемый уровень рентабельности можно исключительно через масштабирование. Стратегически планируем на первоначальном этапе увеличить производительность медно-молибденового актива с 3.5 млн тонн переработки руды до 6 млн тонн. Данные действия дадут возможность, даже при низких ценах, работать безубыточно. Это серьезная задача, требующая значительных дополнительных инвестиций. Только в текущем году GeoProMining направила свыше 3 млн долларов США на дальнейшее техническое переоснащение Агаракского медно-молибденового комбината (АММК).

Вы работаете в России, других странах, когда-то работали в Грузии. Чем отличается Армения, есть ли у нашей страны свои сильные стороны, делающие ее привлекательной для зарубежных инвесторов?

Вы знаете, Армения стала для нас родной, ведь 10 лет - немалый срок. Да, по отношению к другим странам, тут есть свои преимущества, главные из которых – исторические горнорудные компетенции, трудолюбивые и профессиональные работники.

Надо иметь большой аппетит к риску, чтобы вкладывать такие существенные инвестиции в кризисный период неопределенности.

Да, эти 10 лет были для нас совсем непростые, как собственно и для многих. Мы инвестировали собственные средства, брали заемные, вкладывали в технологии, производство и все это в кризис 2008 года, затем в 2012 грянул новый кризис, который до сих пор не закончился. То есть мы, образно говоря, «словили» все кризисы, и когда меня спрашивают, как работается в таких условиях - отвечаю, что, честно говоря, в других условиях мы почти не работали. Руководство и коллектив справились с этой задачей, мы поступательно, в отличие от многих компаний, развиваемся.

Интересно знать Ваше экспертное мнение к периодически звучащему в экспертном сообществе Армении вопросу о переходе горнорудной промышленности страны к более глубокой переработке сырья через строительство собственного плавильного производства, проект создания которого в Зангезуре уже разрабатывался до кризиса 2008-2009 гг и возможности создания небольшого аффинажного завода?

Тема строительства плавильного завода по переработке медного, молибденового концентратов периодически возникала в течение этих 10 лет. Знаю, что китайцы сделали предложение по строительству медеплавильного завода и оно сейчас изучается. Но для того, чтобы плавильный завод - смелтер по меди был эффективным, необходимо перерабатывать не менее 80-100 тыс тонн меди в концентратах. Наверное, такого объема, с учетом ввода новых мощностей, в Армении достичь можно, и это будет выгодно для добывающих компаний, имеющих высокие издержки по логистике. Однако, тем не менее, надо еще раз взвесить все «за» и «против», ведь мы все в рынке и локальный смелтер не должен уступать по своим затратам существующим сейчас переработчикам.

Что касается аффинажного завода, то сплав Доре, на сегодняшний момент, в Армении производит только GPM Gold. Для строительства аффинажной фабрики нужны ресурсные мощности. Даже если мы увеличим добычу до 6 тонн золота, этот завод будет нерентабельный. Когда будут введены в эксплуатацию другие месторождения, и в целом производство золота достигнет 30 тонн и выше в слитках Доре, этот вопрос имеет смысл рассматривать. Но надо учесть что в мире большое количество аффинажных производств, только в России 11 заводов – и почти все они недозагружены. Если строить завод в Армении достичь конкурентной себестоимости будет сложно, в ближайшее время я не вижу таких возможностей. Некоторые уже обанкротились, к примеру, Колымский завод в России. Эта тема довольно тонкая, производители Доре, в отличие от производителей концентратов не имеют проблем с логистикой, транспортные расходы минимальные.

И последний вопрос. «Ресурсы во благо» - девиз, видимо, не случайно выбранный вашей компанией с целью осуществления своей социальной политики с учетом того, что предприятия в Варденисе, Арарате и Агараке, по сути, являются градообразующими, обеспечивающими работой до 70% местного работоспособного населения?

Мы долгосрочные и добросовестные инвесторы, когда мы купили GPMGold там работало 550 человек, сейчас коллектив состоит из 1050 человек, увеличение почти в 2 раза. В бюджет Республики Армения выплачено свыше 170 млн. долларов США. Что касается заработной платы, то на наших предприятиях она одна из самых высоких в отрасли.

Понимая что наши предприятия имеют градообразующий характер, в 2011 году компания перешла от разрозненных проектов к системному подходу к корпоративной социальной ответственности и запустила комплексную программу, охватывающую все аспекты социальной жизни, начиная от внимательного отношения к сотрудникам и заканчивая минимизацией воздействия производства на окружающую среду. Мы постоянно взаимодействуем с органами государственной власти и местными администрациями, что позволяет нам максимально чутко реагировать на нужды жителей регионов, направлять благотворительные средства в те проекты, которые наиболее актуальны для местного населения.

Так, мы вкладываем средства в социальные проекты: развитие инфраструктуры, в сферы пожарной безопасности и охраны, энергообеспечения, водоснабжения, проводим ремонт больниц, школ, детских садов. Поддержка социально незащищенных групп населения также традиционно является одним из приоритетов социальной работы GPM. Мы также оказываем посильное содействие органам местного самоуправления в проведении различных природоохранных мероприятий, благоустройства и создания комфортных условий для жителей Вардениса, Арарата и Агарака. Всего, за эти 10 лет в реализацию различных социальных программ и благотворительность мы вложили порядка $8 млн. долларов США.