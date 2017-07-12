Среда, 12 Июля 2017 18:29

АрмИнфо.Пресс-секретарь главы Арцаха Давид Бабаян, реагируя на угрозы президента Азербайджана Ильхама Алиева поразить любую мишень в Нагорном Карабахе, предложил наградить последнего медалью меткого стрелка.

<Алиеву нужно присвоить значок меткого стрелка. Знаете, в свое время были такие значки <Ворошиловский стрелок>. Вот можно его им наградить, но как меткого виртуального стрелка, так как меня серьезные сомнения насчет того, умеет ли он управляться боевым оружием>, - сказал Бабаян.

Представитель арцахского лидера также опроверг информацию азербайджанских СМИ том, что автомобиль армянского оборонного ведомства попал в ДТП, в результате чего 15 армянских солдат-срочников были госпитализированы. <Они хотят выдать желаемое за действительное. Им постоянно хочется, чтобы у нас происходило что-то плохое. Но что делать, это плод воображения больных людей>, - заключил Бабаян.

Отметим, что президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе выступления перед Кабмином в очередной раз похвалился укреплением военного

потенциала страны, заверив, что закупаются новые виды оружия, самая современная техник и заверил, что они способны поразить любую мишень в Нагорном Карабахе. <Но, несмотря на это Азербайджан должен еще больше увеличивать свой военный потенциал. Необходимость в этом есть, и у нас имеются для этого возможности. В отличие от бедной Армении, мы закупаем всю военную технику за свой счет, производим эту технику и в Азербайджане. В этом году в Азербайджане начали функционировать два военных завода. Сегодня Азербайджан не только в большой степени обеспечивает себя оружием и боеприпасами. Одновременно с этим он экспортирует их в другие страны>, - заключил Алиев. Он также отметил, что единственный путь урегулирования карабахского конфликта - включение Арцаха в состав Азербайджана.