Среда, 12 Июля 2017 18:04

АрмИнфо.Как можно скорее должны быть возобновлены субстантивные, новые, содержательные, конкретные переговоры по нагорно-карабахскому урегулированию.

Как сообщает АПА, об этом в ходе заседания Кабинета министров сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев. <По итогам переговоров наши земли должны быть освобождены от оккупации, территориальная целостность Азербайджана должна быть восстановлена. В этом заключается наша позиция. За пределами этого никакого другого пути решения нет>, - сказал Алиев.

Вместе с тем азербайджанский лидер заверил, что выдвинутые Арменией условия в связи с возобновлением переговоров после прошлогодних апрельских событий ни к чему не привели. <Вам известно, что после апрельских событий Армения для возобновления переговоров выдвинула несколько условий и открыто заявила о них. Я уже тогда видел, знал, что это очередная глупость. Поскольку рано или поздно они вернутся за стол переговоров, просто в очередной раз лишатся уважения, которого и так не имеют. Так и произошло. Вчера состоялась встреча министров иностранных дел Азербайджана и Армении. Процесс переговоров был возобновлен. Азербайджанская сторона никаких условий не приняла. Это наша позиция, мы всегда говорили, что так должно быть. Это также позиция сопредседателей Минской группы. Поэтому агрессора вынудили сесть за стол переговоров. Переговоры были продолжены без каких-либо предусловий>, - отметил глава Азербайджана. Алиев также обвинил Армении в инициировании провокаций, обусловив это ростом давления на последнюю. По его словам, подтверждением этого являются совершенный несколько лет назад в парламенте Армении террористический акт, обострение ситуации на фронте в 2014 году после переговоров в Париже, а также <достойный ответ нашей армии на совершенную в апреле 2016 года на линии соприкосновения войск провокацию>. Азербайджанский лидер в очередной раз похвалился укреплением военного потенциала страны, заверив, что закупаются новые виды оружия, самая современная техника. <Сегодня мы в состоянии поразить любую мишень на оккупированных землях. Но, несмотря на это Азербайджан должен еще больше увеличивать свой военный потенциал. Необходимость в этом есть, и у нас имеются для этого возможности. В отличие от бедной Армении, мы закупаем всю военную технику за свой счет, производим эту технику и в Азербайджане. В этом году в Азербайджане начали функционировать два военных завода. Сегодня Азербайджан не только в большой степени обеспечивает себя оружием и боеприпасами. Одновременно с этим он экспортирует их в другие страны>, - заключил Алиев.