Среда, 12 Июля 2017 18:03

АрмИнфо. В Ереване отпраздновали 201-летие Независимости Аргентины.

Посол Аргентины в Армении Гонсало Уриолабеитиа на открытии торжественного вечера заметил, что аргентинцы прошли через множество трудностей для достижений той высоты, на которой сегодня находятся. <Мы страна, которая может гордиться своим многообразием, общественной интегрированностью, уважением к личным решениям, социальной мобильностью, и уважением прав человека. Мы страна, Внутренний Валовой продукт(ВВП) которой в числе 20 крупнейших стран мира>, - сказал дипломат.

Коснувшись армяно-аргентинских отношений дипломат отметил, что этот год особенный, так как Ереван и Буэнос-Айрес в этом году отмечают 25-летие установления дипломатических отношений. По его словам, исторические отношения между двумя станами основаны на дружбе и уважении. По словам посла, армяне, перебравшиеся в Аргентину - нашли в стране мир, уважение, работу и развитие, но вместе с тем, они всегда держат в центре внимания ситуацию на своей исторической родине и оказывают всевозможное содействие. <Армяно-аргентинские политические отношения находятся на высоком уровне и необходимы лишь усилия для сохранения существующего уровня взаимодействия. Однако полагаю, что существует серьезный потенциал для развития взаимодействия в торгово-экономической сфере>, - сказал дипломат.

В свою очередь замминистра иностранных дел Армении Ашот Овакимян назвал символичным, что мероприятие проходит в юбилейный год - страны отмечают 25-летие установления дипломатических отношений. В этом контексте он напомнил, что в январе текущего года президенты Армении и Аргентины обменялись поздравительными посланиями в этой связи. <Наши отношения основаны на взаимном доверии, сотрудничество многогранно и охватывает различные направления. Кроме того, по решению мэрии Еревана один из столичных скверов назван Аргентинским>,

- сказал замминистра.

На мероприятии присутствовали высокопоставленные армянские чиновники, главы зарубежных дипломатических ведомств, представители интеллигенции и СМИ. Гостей угощали традиционной аргентинской едой. Гостям также представилась возможность насладиться аргентинской музыкой.