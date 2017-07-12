Среда, 12 Июля 2017 16:36

АрмИнфо.Нагорно-карабахский конфликт перешел на новый этап - Азербайджан упорно отказывается от выполнения венских и санкт- петербургских договоренностей, вместе с тем периодически обостряет ситуацию на передовой и проводит диверсионные вылазки. Об этом 12 июля на пресс-конференции в Ереване заявил вице-спикер Национального Собрания Армении Эдуард Шармазанов.

По его словам, последние июльские события демонстрируют, что Баку усвоил методы Третьего Рейха и используют собственное население в качестве живого щита.

Шармазанов также коснулся встречи глава МИД Армении и Азербайджана в Брюсселе и выделил три важных, на его взгляд, пункта по итогам встречи. В частности, сопредседатели подтвердили необходимость решения вопрос исключительно путем мирных переговоров, армянская сторона подтвердила позицию о том, что без реализации венских и санкт-петербургских договоренностей невозможно добиться прогресса, Азербайджан продолжает деструктивную политику и отказывается от реализации указанных договоренностей. <Исходя из вышесказанного, считаю, что армянская сторона должна продолжить придерживаться жесткой позиции. Напомню, что президент Армении в ходе своего майского заявления подчеркнул необходимость обеспечения гарантий безопасности народа Арцаха и о том, что вопрос должен быть решен на основе реализации права народа на самоопределение. С другой стороны, страны-сопредседатели должны искать пути убеждения или давления на Азербайджан для выполнения договоренностей>, - сказал вице-спикер.

Шармазанов также коснулся Стамбульской встречи президентом Турции и Азербайджана и подчеркнул, что в подогревании нагорно-карабахского конфликта непосредственную роль играет политический истеблишмент Турции в лице Эрдогана. Он напомнил, что во время прошлогодней апрельской агрессии Азербайджана в отношении Нагорного Карабаха Турция выступила с 4 заявлениями, в которых выражалась безоговорочная поддержка милитаристской риторике Баку. <Хочу еще раз подчеркнуть, что карабахский конфликт должен решаться мирным путем в рамках МГ ОБСЕ на основании трех известных принципов, причем ключевым должен быть - полноценная реализация права народа Нагорного Карабаха на самоопределение. Принцип территориальной целостности вообще не имеет отношения к конфликту, так как Карабах никогда и ни одной секунды не был в составе независимого Азербайджана. Мы продолжим настаивать и призывать международное сообщество, оказать давление на Баку, для выполнения венских и санкт- петербургских договоренностей>, - резюмировал Шармазанов.