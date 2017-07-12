Среда, 12 Июля 2017 16:35

АрмИнфо. Армения будет последовательна в вопросе расследования фактов поставки Азербайджаном вооружения террористическим группировкам. Об этом 12 июля на пресс-конференции в Ереване заявил вице-спикер армянского парламента Эдуард Шармазанов, коснувшись публикации болгарской газеты <Труд> о поставках Азербайджаном вооружения террористам в Сирии.

По его убеждению, с армянской стороны должны быть предприняты практические шаги в этом направлении. <Я могу заверить, что парламентская делегация Армении будет держать в центре внимания этот вопрос>, - сказал Шармазанов. В этом контексте он напомнил о варварствах вооруженных сил Азербайджана в отношении армян во время прошлогодних апрельских событий, когда армянские военнослужащие были обезглавлены методами, присущими боевика ИГИЛ, а также о действия Баку в отношении собственного населения в июле текущего года, которое было использовано в качестве живого щита.

3 июля болгарское издание <Труд> опубликовало расследование корреспондента Диляны Гайтанджиевой о том, что под видом дипломатических рейсов госавиакомпания Азербайджана Silk Way Airlines совершила 350 доставок вооружений. Каждый раз под дипломатическим прикрытием доставлялись десятки тонн вооружений, в том числе для радикальных исламистов в Сирии, а также, предположительно, и курдских сил. Документы, подтверждающие транспортировку Баку оружия, передали болгарской журналистке хакеры, действующие под именем Anonymous Bulgaria. Среди них - переписка между болгарским МИДом и посольством Азербайджана в Болгарии и многими другими европейскими странами, США, Саудовской Аравией, Турцией и ОАЭ. В статье также идет речь о доставке белого фосфора, который якобы предназначался Национальной полиции Афганистана, в Азербайджан. <В 2016 году Азербайджан обвинил Армению в использовании белого фосфора. Армения опровергла обвинения и заявила о фальсификации, так как подтверждение основывалось только на одном неразорвавшемся снаряде, который обнаружили азербайджанские солдаты. Судя по документам из посольства Азербайджана в Болгарии, боеприпасы с белым фосфором доставлялись в Азербайджан в 2015 году>,

- говорится в публикации болгарского <Труда>.