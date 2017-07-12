Среда, 12 Июля 2017 16:17

АрмИнфо. Вице-спикер армянского парламента Эдуард Шармазанов усмотрел кризис в российско-азербайджанских отношениях.

По его словам, в последний период российская сторона адресовала властям Азербайджана два важных месседжа, свидетельствующих о том, что между Москвой и Баку пробежала кошка, и, скорее всего, черная. <Считаю очень важным, заявление внешнеполитического ведомства России касательно дискриминации граждан РФ армянского происхождения в Азербайджане. Безусловно, для нас это не ново, мы часто сталкиваемся с доказательствами армянофобской политики Баку. Но считаю, важным озвучивание этой проблемы со стороны Москвы. Еще один месседж - это заявление Пограничного управления ФСБ России в Армении, где проскакивает формулировка Нагорно- Карабахская Республика>, - сказал Шармазанов 12 июля на пресс-конференции в Ереване.

При этом он выразил убеждение, что это не простые случайности. Вице-спикер считает, что это четкие посылы Москвы Баку, которые также свидетельствуют о том, что отношения между двумя странами переживают не лучшие времена.