Среда, 12 Июля 2017 16:14

АрмИнфо. Сопредседатели Минской группы ОБСЕ - Игорь Попов (Россия), Стефан Висконти (Франция), Ричард Хогланд (США) распространили заявлением по итогам встречи с главами МИД Армении и Азербайджана Эдвардом Налбандяном и Эльмаром Мамедъяровым.

<Сопредседатели МГ ОБСЕ 11 июля провели встречу с министрами иностранных дел Армении и Азербайджана Эдвардом Налбандяном и Эльмаром Мамедъяровым, на которой обсудили дальнейшие условия работы по урегулированию нагорно-карабахского конфликта. Во встрече также принял участие Личный представитель Действующего председателя ОБСЕ посол Анджей Каспршик. Министры договорились передать своим президентам предложение сопредседателей МГ организовать до конца текущего года встречу на высоком уровне. Сопредседатели предложили свою помощь в организации этой встречи. Также обсуждалась текущая ситуация на линии соприкосновения>, - говорится в сообщении пресс-службы ОБСЕ, поступившем в АрмИнфо.

При этом отмечается, что главы МИД Армении и Азербайджана согласились вновь встретиться в сентябре в Нью-Йорке "на полях" 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.