Среда, 12 Июля 2017 16:13

АрмИнфо. В большинстве регионов Армении 13 и 14 июля в вечерние часы ожидаются кратковременные дожди, местами грозы. Порывы юго- западного ветра в эти дни усилятся до 15-20 метров в секунду. В некоторых областях страны возможен град. 15 июля в северных областях страны также ожидается дождь и грозы. Однако, при этом температура воздуха существенно не изменится, сообщает пресс­служба Министерства чрезвычайных ситуаций Армении.

В Ереване 12-го, 15-го и 16-го июля ожидается погода без осадков. А с 13- по 14 в вечерние часы в отдельных частях города ожидается кратковременный дождь с грозой, во время грозы - усиление ветра достигнет 15-18 метров в секунду.