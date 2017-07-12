Среда, 12 Июля 2017 15:29

АрмИнфо. Группа шведских парламентариев обвинила президента Турции Реджепа Эрдогана в геноциде, преступлениях против человечества, а также военных преступлениях на юго-востоке Турции.

Согласно изданию The Local, парламентарии обратились с иском в Международную прокуратуру Швеции. Причиной обращения стали действия турецкой армии против курдских формирований в 2015 году на юго-востоке Турции, где преимущественно проживает курдское населении.

Иск направлен не только против Эрдогана, но и против нескольких министров турецкого правительства, в том числе премьера-министра Бинали Йылдырыма.