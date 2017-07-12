Среда, 12 Июля 2017 15:15

АрмИнфо. Beeline информирует, что компания не вводила каких-либо изменений посредством SMS-оповещений относительно порядка оплаты за автопарковку.

Как отмечается в официальном сообщении компании, со стороны Beeline по данному вопросу никогда не поступало каких-либо предложений.

, - заключили в компании.

Напомним, что ЗАО "АрменТел" (торговая марка Beeline) входит в группу компаний "ВымпелКом Лтд", которая является одним из крупнейших мировых интегрированных операторов связи, оперирующий в 13 странах, со штаб-квартирой в Амстердаме. В группу входят компании связи, предоставляющие услуги голосовой связи и передачи данных на основе широкого спектра технологий беспроводной и фиксированной связи, а также широкополосного доступа в Интернет более чем 200 миллионам абонентов в России, Италии, Украине, Казахстане, Узбекистане, Таджикистане, Армении, Грузии, Кыргызстане, Лаосе, Алжире, Бангладеше и Пакистане. Компании группы "ВымпелКом Лтд." предоставляют услуги под брендами "Билайн", "Киевстар", "Wind", "Mobilink", "Banglalink" и "Djezzy".