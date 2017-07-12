Среда, 12 Июля 2017 15:14

АрмИнфо. Несмотря на предупреждения в Стамбуле, что моя турецкая речь в Ереване может привести меня к проблемам, ничего подобного не случилось. Я встретил в Ереване исключительно теплое отношение и мне очень понравились ереванцы и Ереван. Об этом заявил в Ереване журналистам турецкий публицист Зейнел Абидин Кызылапряк.

Посетивший Армению в рамках программы фонда Динка для журналистов "Преодолеем границы" публицист в течение пяти дней своего пребывания в Армении встречался с коллегами, представителями общественных и правозащитных организаций.

"Находясь среди народа пережившего геноцид, я хочу уважать сам себя. Отрицая же факт геноцида, не называя вещи своими именами, человек теряет достоинство. Турции нужно заслужить уважение, прежде всего, как государству. Все остальное второстепенно", - заявил Кызылапряк.