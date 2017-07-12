Среда, 12 Июля 2017 15:12

АрмИнфо.Нынешний виток напряжённости вокруг Карабаха еще более углубит военное присутствие России в Армении и военно- техническое сотрудничество Азербайджана с членом НАТО Турцией, отмечает, недавно посетивших Арцах обозреватель старейшей норвежской газеты Aftenposten Пер Андерс Юхансен.

Июль ознаменовался очередным всплеском насилия на линии соприкосновения арцахских и азербайджанских войск. На фоне многочисленных нарушений режима прекращения огня особенно выделялись события 4 и 7 июля.

Инициатором, сопровождаемого жертвами, в том числе среди гражданского населения, нагревания ситуации традиционно является руководство Азербайджана. Впрочем, Ереван и Баку дают свою версию событий, а сопредседатели МГ ОБСЕ, уходя от однозначных оценок, акцентируют внимание на недопустимости военных инцидентов.

"Ситуацию вокруг карабахского конфликта усугубляют гонка вооружений между Арменией и Азербайджаном, внутриполитические проблемы и общая экономическая обстановка в регионе, а также возрастающая в обществах жажда реванша. Как результат Европа может стать свидетелем новой войны в Карабахе, с перспективой столкновения региональных держав", - считает обозреватель.

По его оценкам, учитывая, что одну из сторон конфликта протяженностью в сто лет поддерживает Россия, а другую Турция, новая война может стать гораздо опаснее, чем это можно предположить.