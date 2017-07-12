Среда, 12 Июля 2017 15:10

АрмИнфо.Общество "Красного полумесяца" Ирана намерено отрыть клинику в Армении. Предложение было озвучено в ходе встречи министра здравоохранения Армении Левона Алтуняна с делегацией "Красного полумесяца" ИРИ, возглавляемой председателем общества Сеедом Амри Мохсен Зиа, и послом Ирана в РА Сеедом Казем Саджади.

Как сообщает пресс-служба армянского Минздрава, представители иранской делегации отметили, что действующая на протяжении 95 лет гуманитарное движение "Красного полумесяца", объединяющая 9тыс.штатных сотрудников и 2 млн добровольцев (волонтёров), помимо реагирования на стихийные бедствия и катастрофы, во многих странах располагает клиниками, амбулаториями и центрами гемодиализа. "Наши медучреждения, оснащенные всей необходимой аппаратурой и медикаментами, предоставляют бесплатные медицинские услуги социально необеспеченным слоям населения", - заявил председатель общества, добавив, что готовы реализовать аналогичную программу в Армении.

Высоко оценив гуманитарную миссию "Красного полумесяца", а также прогресс в системе здравоохранения ИРИ, Левон Алтунян выразил готовность к расширению сотрудничества в сфере здравоохранения.

Стороны обсудили также перспективы сотрудничества в области производства медпрепаратов.