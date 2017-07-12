Среда, 12 Июля 2017 14:44

АрмИнфо. В Армении власть уже сформировалась и новой после 2018 года не будет. Об этом 12 июля на пресс-конференции в Ереване заявил вице-спикер армянского парламента Эдуард Шармазанов.

По его словам, в независимости от того, каким будет Кабинет министров после 2018 года, власть в стране сформировалась и останется неизменной до 2022 года, так как Республиканская партия Армении составляет большинство в законодательном органе страны и способна единолично принимать решения.

Отметим, что в декабре 2015 года в Армении прошел референдум об изменении государственного строя. Большинство граждан выступили за переход к парламентской форме правления.

2 апреля текущего года в Армении прошли парламентские выборы, первые после внесения изменений в Конституцию. Армения фактически перешла к парламентской форме управления. Явка избирателей на выборах составила 60,93% избирателей. По окончательным данным ЦИК, в парламент прошли четыре политические силы - правящая Республиканская партия Армении, блоки "Царукян" и "Елк", АРФ Дашнакцутюн. Правящая Республиканская партия Армении получает 58 мандатов, из них трое представители национальных меньшинств (ассириец, курд и езид), блок <Царукян> - 31 мандат, из них 1 представитель русской общины, блок <Елк> - 9, а партия АРФ <Дашнакцутюн> - 7 мандатов. В 2018 году действующий президент Армении Серж Саргсян сложит свои полномочия, и, тем самым, в республики завершится процесс по переходу к парламентской форме правления.