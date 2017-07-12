Среда, 12 Июля 2017 14:43

АрмИнфо.Для Армении важны замечания БДИПЧ/ОБСЕ касательно избирательных процессов, и продолжаются работы в направлении устранения недочетов. Об этом 12 июля на пресс-конференции в Ереване заявил вице-спикер армянского парламента Эдуард Шармазанов коснувшись итогового доклада БДИПЧ/ОБСЕ по парламентским выборам в Армении.

По словам вице-спикера, оценка БДИПЧ/ОБСЕ по прошедшим в Армении парламентским выборам взвешенная, где положительно оценивается попытки властей страны провести в стране реформы. <В докладе четко отмечается, что выборы были хорошо организованы, и основополагающие права и свободы соблюдались. Это очень важно, мы не говорим, что выборы были идеальными, нам есть над чем поработать, даже в такой стране как США выборы не бывают идеальными. Но важно, что есть положительная динамика в этом направлении>, - сказал Шармазанов.

В то же время он подчеркнул, что Центральная избирательная комиссия должна действовать в рамках законодательства, которое определяет Национальное Собрание Армении, и его позиции по этому вопросу не претерпела изменений и является стабильно республиканской.

Отметим, что Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ 10 июля опубликовало итоговый доклад по парламентским выборам в Армении, прошедшим 2 апреля. В докладе говорится, что в целом в ходе выборов соблюдались основные свободы, и кандидаты смогли провести избирательную кампанию без ограничений, констатируется общее недоверие общественности к избирательному процессу, рекомендуется властям и политическим партиям принять меры, чтобы препятствовать подкупу и любой форме давления на граждан, чтобы они принимали участие в избирательной кампании или же голосовали за того или иного кандидата, также приветсвуется недавнее проведение правовых реформ и рекомендуем учитывать пробелы и двусмысленности в законодательстве, в том числе в отношении агитации, правил финансирования избирательных кампаний и правовых положений и сроков подачи жалоб и апелляций. В целях обеспечения единообразного осуществления закона в докладе рекомендуется, чтобы Центральная избирательная комиссия разъясняла правовые положения посредством обязательных решений и предоставляла дополнительные рекомендации для нижестоящих комиссий.

В тоже время отмечается, что выборы были хорошо организованы, но вместе с тем предлагают активизировать усилия по расширению доступа к процедурам голосования для людей с физическими недостатками и ограниченной мобильностью. В докладе также содержится призыв к обеспечению более доступных и всеобъемлющих материалов по осведомленности избирателей. БДИПЧ/ОБСЕ приветствует усилия властей по повышению точности списков избирателей, однако призывают продолжить меры по сокращению числа избирателей без полного адреса. В докладе положительно отмечается публикация отсканированных копий подписанных списков избирателей с участков в качестве важного фактора для идентификации избирателей, но рекомендуется, чтобы власти предприняли меры для обеспечения защиты личных данных избирателей.

Также отмечая недостатки в освещении кампании со стороны СМИ, в докладе рекомендуется установить четкие принципы для поведения представителей медиа, улучшить методологию мониторинга СМИ и расширить полномочия регулирующего органа СМИ вне официального периода действия кампании. Кроме того, предлагаются меры по обеспечению полной прозрачности в доступе к информации о владельцах того или иного СМИ. Среди других рекомендаций также отказ от обременительных процедур для регистрации групп наблюдателей, с тем чтобы обеспечить полную транспарентность избирательного процесса.