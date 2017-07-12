Среда, 12 Июля 2017 14:42

АрмИнфо. Сегодня, 12 июля на выездном судебном заседании по делу группировки Сасна црер", судья Артуш Габриелян сразу же объявил перерыв.

В суде общей юрисдикции ереванских районов Аван и Нор Норк судья сразу же объявил перерыв, так как одному из подсудимых - Седраку Назаряну стало плохо. Для него вызвали врачей <Скорой помощи>. Следует отметить также, что на момент объявления перерыва самих подсудимых в зале заседаний не было.

Отметим, что 17 июля 2016 года вооруженная группировка "Сасна Црер" захватила здание полка патрульно-постовой службы в Ереване. Группа

захватила находящиеся на этой территории административные здания, сооружения, транспортные средства, а также взяла в заложники работников полка. Однако, 31 июля члены вооруженной группы сложили оружие и сдались властям.