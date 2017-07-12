Среда, 12 Июля 2017 14:26

АрмИнфо.Президент Абхазии Рауль Хаджимба призвал не разжигать межнациональную рознь между армянами и абхазами.

Соответствующее заявление распространила пресс-служба президента в связи с появлением негативной оценки роли армянского батальона в <Отечественной войне народа Абхазии 1992-91 гг>.

"Попытки разделить наш многонациональный народ играют только на руку нашим врагам. Абхазия наш общий дом, наша крепость и наш очаг. Мы не дадим его разрушить изнутри", - отмечается в заявлении.

На прошлой неделе в Facebook появился текст выступления вице-президента Футбольного клуба ампутантов Абхазии Джемала Барцица в котором он негативно высказался об участии армянской общины Абхазии в грузино-абхазской войне.

Армянская община охарактеризовала угрозы Барцицы "заставить армян покинуть Абхазию, если власти Армении не признают ее независимости" как провокационные и потребовала извинений.