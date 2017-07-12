Среда, 12 Июля 2017 14:25

АрмИнфо.Подвижки в отношениях между Россией и Грузией Армении лишь на руку. Об этом 12 июля на пресс-конференции в Ереване заявил вице-спикер армянского парламента Эдуард Шармазанов, коснувшись договоренности Зураба Абашидзе и Григория Карасина завершить консультации по имплементации соглашения 2011 года и перейти к оформлению контрактов со швейцарской фирмой SGS, которая будет контролировать движение товаров и грузов из России в Грузию и обратно через <торговые коридоры> по территории Абхазии и Южной Осетии.

По словам Шармазанова, от потепления отношений между Москвой и Тбилиси Ереван только выиграет, а восстановление сообщения через Южную Осетию и Абхазию откроет новые возможности для Армении. <У нас откроются новые возможности для выхода на внешние рынки. Поэтому могу сказать лишь одно, в Армении будут только рады нормализации российско-грузинских отношений>, - сказал вице-спикер.

Коснувшись в целом отношений Армения-Грузия, Шармазанов констатировал наличие проблем, однако подчеркнул, что между двумя государствами нет таких вопросов, которые нельзя было бы устранить посредством диалога. <Мы выступаем за развитие армяно-грузинских отношений во всех возможных направления. Мы заинтересованы в этом. Я со свой стороны, как председатель парламентской группы дружбы Армения- Грузия приложу максимум усилий для активизации межпарламентского сотрудничества. Более того, в июле текущего года уже запланирована межпарламентская встреча. Мы будем работать в этом направлении>, - заключил Шармазанов.

По итогам переговоров в Праге заместителя министра иностранных дел РФ Григория Карасина и спецпредставителя премьер-министра Грузии, посла Зураба Абашидзе стало известно, что стороны договорились завершить консультации по имплементации соглашения 2011 года и перейти к оформлению контрактов со швейцарской фирмой SGS, которая будет контролировать движение товаров и грузов из России в Грузию и обратно через <торговые коридоры> по территории Абхазии и Южной Осетии. <Мы договорились, что консультаций на этот счет больше не будет: пора перейти к оформлению конкретных соглашений>,- подчеркнул господин Абашидзе.

Напомним, предварительная договоренность активизировать работу по подписанному в 2011 году соглашению была достигнута на предыдущей встрече в Праге в феврале. Речь идет о <Соглашении между правительством Российской Федерации и правительством Грузии об основных принципах механизма таможенного администрирования и мониторинга торговли товарами> от 9 ноября 2011 года. Договор был оформлен в результате сложных переговоров по вступлению РФ в ВТО: после встречи с президентом США Бараком Обамой действующий на тот момент президент Грузии Михаил Саакашвили снял вето на вступление РФ в организацию - но лишь с тем условием, что через территории Абхазии и Южной Осетии пройдут <торговые коридоры> из России в Грузию, а стороны пригласят международных посредников, которые будут контролировать поток грузов и маркировать их. Этим и займется компания SGS. По словам спецпредставителя грузинского премьера, ему остается обсудить с господином Карасиным сроки заключения контрактов (каждая страна - по отдельности) с SGS, представители которой встанут по обе стороны <торговых коридоров> для мониторинга движения грузов.

До сих пор переход к практической реализации соглашения тормозился тем, что Москва и Тбилиси не могли договориться, могут ли представители Абхазии и Южной Осетии непосредственно принимать участие в процессе. В Сухуме и Цхинвале, в свою очередь, не раз грозили отказом пропускать грузы через <коридоры>, если они не будут полноправными участниками соглашения - но такой вариант категорически не устраивал Тбилиси.