Среда, 12 Июля 2017 14:25

АрмИнфо. Армения заинтересована в развитии отношений с Ираном по всем направлениям, будь то энергетическая, торгово- экономическая или иная область. Об этом 12 июля на пресс-конференции в Ереване заявил вице-спикер армянского парламента Эдуард Шармазанов.

<Мы выступаем за развитие сотрудничества во всех возможных направлениях, представляющих взаимный интерес>, - сказал Шармазанов. Воспользовавшись случаем, он также выразил благодарность Тегерану за взвешенную позицию по нагорно-карабахскому урегулированию. По словам армянского вице-спикера, Азербайджан неоднократно пытался использовать религиозный фактор для воздействия на Иран по этому вопросу, однако ИРИ осталась непоколебимой в своей позиции.