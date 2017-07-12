Среда, 12 Июля 2017 12:25

АрмИнфо.Мы призываем все стороны карабахского конфликта к сдержанности и соблюдению имеющихся договоренностей, - заявил пресс- секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя последнее обострение в зоне карабахского конфликта.

Июль ознаменовался очередным всплеском насилия на линии соприкосновения арцахских и азербайджанских войск. На фоне многочисленных нарушений режима прекращения огня особенно выделялись события 4 и 7 июля.

Инициатором, сопровождаемого жертвами, в том числе среди гражданского населения, нагревания ситуации традиционно является руководство Азербайджана. Впрочем, Ереван и Баку дают свою версию событий, а сопредседатели МГ ОБСЕ, уходя от однозначных оценок, акцентируют внимание на недопустимости военных инцидентов