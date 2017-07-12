Среда, 12 Июля 2017 12:24

АрмИнфо. Армянская община инициировала работы по восстановлению церкви "Сорока мучеников", одного из старейших армянских храмов Алеппо.

"Реставрация исторического, построенного в 1429 году армянского храма, продлится два года. Храм был центром армянской общины в Алеппо всегда. Здесь было много христиан из других общин, и даже мусульмане часто посещали этот храм. А сейчас он в весьма плохом состоянии", - поведал смотритель церкви Джордж Либарян телеканалу ТВЦ.

По его словам, боевики специально целились по храму и проявляли особую жестокость в его разрушении.

Церковь "Сорока мучеников" построена в честь сорока Севастийских мучеников в христианском квартале Алеппо Дждейда. 30 апреля 2015 года в результате атаки боевиков ИГ церковь была разрушена.