﻿
Հայ  Рус  Eng
 Лента новостей

﻿
 Среда, 12 Июля 2017 12:24

Давид Степанян

Армянская община восстанавливает церковь "Сорока мучеников" в Алеппо

Армянская община восстанавливает церковь "Сорока мучеников" в Алеппо

АрмИнфо. Армянская община инициировала работы по восстановлению церкви "Сорока мучеников", одного из старейших армянских храмов Алеппо.

"Реставрация исторического, построенного в 1429 году армянского храма, продлится два года. Храм был центром армянской общины в Алеппо всегда. Здесь было много христиан из других общин, и даже мусульмане часто посещали этот храм. А сейчас он в весьма плохом состоянии", - поведал смотритель церкви Джордж Либарян телеканалу ТВЦ.

По его словам, боевики специально целились по храму и проявляли особую жестокость в его разрушении.

Церковь "Сорока мучеников" построена в честь сорока Севастийских мучеников в христианском квартале Алеппо Дждейда. 30 апреля 2015 года в результате атаки боевиков ИГ церковь была разрушена.

  • ПРОЧИТАТЬ ВСЕ КОММЕНТАРИИ

Нет комментариев

Имя*
Эл-почта
Текст*
  
5502

 Интервью
 Комментируемие
 Поиск по дням